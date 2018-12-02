В Центральном и Железнодорожном районах Красноярска восстановили подачу электроэнергии

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-02T14:46:15+03:00

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В Центральный и Железнодорожный районы Красноярска вернулось электричество. Об этом сообщили в службе 005.

Напомним, сегодня, 2 декабря, произошло массовое отключение. Около полудня свет исчез в домах на улице Маерчака, Калинина и Станиславского. Примерно часом позже тоже самое случилось на улицах Ленина, Перенсона, Вейнбаума, Кирова, Брянской, Горького, а также на проспекте Мира и в микрорайоне «Покровский». Закрылись несколько магазинов, не работали светофоры. В итоге несколько улиц оставались без света на протяжении почти 6 часов.

Сначала запитали Центральный, а около 18.00 и Железнодорожный район. Впрочем, в некоторых домах «Покровского» электричества по-прежнему нет, говорят в 005. Восстановить подачу обещают к 21.00.

- «Красноярскэнерго» в воскресенье, 2 декабря, проводит работы в Центральном районе Красноярска по повышению надёжности энергоснабжения, - поясняют на сайте компании. - В рамках этих работ выполняются переключения потребителей с основных источников питания на резервные. Это позволит в условиях внештатных ситуациях дать оценку реализованным мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду и, в том числе, проверить готовность энергосистемы города к работе в условиях Унивесиады-2019. На это время в Центральном районе города возможны кратковременные ограничения энергоснабжения. В круглосуточном режиме работает единый call — центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.