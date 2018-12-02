2018-12-02T14:46:15+03:00
Общество

В Центральном и Железнодорожном районах Красноярска восстановили подачу электроэнергии

В некоторых домах света не было больше 6 часов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Центральном и Железнодорожном районах Красноярска восстановили подачу электроэнергии.В Центральном и Железнодорожном районах Красноярска восстановили подачу электроэнергии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Центральный и Железнодорожный районы Красноярска вернулось электричество. Об этом сообщили в службе 005.

Напомним, сегодня, 2 декабря, произошло массовое отключение. Около полудня свет исчез в домах на улице Маерчака, Калинина и Станиславского. Примерно часом позже тоже самое случилось на улицах Ленина, Перенсона, Вейнбаума, Кирова, Брянской, Горького, а также на проспекте Мира и в микрорайоне «Покровский». Закрылись несколько магазинов, не работали светофоры. В итоге несколько улиц оставались без света на протяжении почти 6 часов.

Сначала запитали Центральный, а около 18.00 и Железнодорожный район. Впрочем, в некоторых домах «Покровского» электричества по-прежнему нет, говорят в 005. Восстановить подачу обещают к 21.00.

- «Красноярскэнерго» в воскресенье, 2 декабря, проводит работы в Центральном районе Красноярска по повышению надёжности энергоснабжения, - поясняют на сайте компании. - В рамках этих работ выполняются переключения потребителей с основных источников питания на резервные. Это позволит в условиях внештатных ситуациях дать оценку реализованным мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду и, в том числе, проверить готовность энергосистемы города к работе в условиях Унивесиады-2019. На это время в Центральном районе города возможны кратковременные ограничения энергоснабжения. В круглосуточном режиме работает единый call — центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С понедельника по новой развязке Николаевского моста пустят автобусы
Ждать было некогда: пострадавшую в ДТП с грузовиком 5-летнюю девочку и ее маму полицейский доставил в больницу
В Красноярске пьяная женщина устроила массовую аварию и сбежала, прихватит ребенка
В Красноярске без света остались улицы в Центральном и Железнодорожном районах
Более 50 тысяч билетов уже продано на зимнюю Универсиаду в Красноярске
«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске
Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска
В Красноярском крае по факту ДТП с микроавтобусом перевозившим спортсменов-школьников завели уголовное дело
В Красноярское водохранилище выпустили 500 000 мальков пеляди
В Железногорске задержали мужчину, которого подозревают в краже денег со счетов пенсионера
В Красноярске появился экскурсионный автобус
В Иланске пенсионерка хотела заработать на фондовой бирже, но лишилась 100 000 рублей
В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади
На улицы Красноярска вернулся троллейбус №5
Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман
Оптимус, ты ли это? В Богучанском районе лесовоз, перевернувшись, поднял кабину над землей
Что, опять? В Красноярске резко похолодало, и поднялся сильный ветер
Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе