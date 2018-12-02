В Красноярске пьяная женщина устроила массовую аварию и сбежала, прихватит ребенка

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-02T13:15:15+03:00

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В Красноярске пьяная женщина за рулем устроила массовое ДТП. Очевидцы сообщают: все случилось в ночь на 2 декабря на проспекте Металлургов. Вроде дорога свободная, вероятность столкновения ничтожная. Перед светофором стоят три автомобиля, готовые свернуть на улицу Сергея Лазо. И вдруг в последний из них врезается Nissan Premier. Собрался паровозик.

Что делает в такой ситуации дама? Она выходит из своей машины, забирает ребенка и убегает.

Юлия Алиева рассказывает: «Я в этой аварии пострадала, у нее и автомат в машине нашли, она была в наркотическом опьянении, невменяемая, вышла, перелезла через забор. Ребенок был не пристегнут и без кресла на переднем сидении. Ее подали в розыск, она ключи оставила в машине, там у нее уже масло текло. Пока я ей не сказала заглушить машину, она вообще не чего не соображала».

Как сообщили в ГИБДД, днем женщину нашли. Она объяснила по поводу того, что оставила место ДТП ребенок испугался, вот она и понесла его домой. А по поводу оружия в багажнике она дает объяснения уже полиции.