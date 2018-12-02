2018-12-02T11:16:53+03:00
Происшествия

В Красноярске без света остались улицы в Центральном и Железнодорожном районах

Причину назвали в МРСК Сибири
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске без света остались улицы в Центральном и Железнодорожном районахВ Красноярске без света остались улицы в Центральном и Железнодорожном районахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 2 декабря, в Красноярске сразу несколько улиц остались без электроэнергии. По информации службы 005:

- в Октябрьском районе – Тотмина, Юшкова, Карбышева, Лесная;

- Железнодорожный район – Калинина, Камская, Станславского, Маерчака;

- Железнодорожный и Центральный – Ленина, Мира, Лебедевой, Кирова, Перенсона, Горького, Шевцовой, Писарева, Громовой и несколько других.

Не работают светофоры, вынуждено закрылись магазины. Не готовые к обесточиванию жители не знают, как теперь приготовить пищу.

Но, как оказалось, аварийное отключение было не совсем аварийным. Оно связано с установкой нового оборудования сразу на трех подстанциях.

«В пятницу и субботу после реконструкции на основное оборудование переводились одновременно 3 подстанции. В Академгородке в пятницу, 30 ноября, были подобные мероприятия. Для того, чтобы новое оборудование включить в работу, нужно было все перевести на вспомогательные мощности. На них нельзя работать долго − это ненадежно. Поэтому, когда поставили новое оборудование, стали возможны недолгие отключения, которые будем оперативно устранять» - такую информацию предоставили Новостям ТВК в МРСК Сибири.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске пьяная женщина устроила массовую аварию и сбежала, прихватит ребенка
Более 50 тысяч билетов уже продано на зимнюю Универсиаду в Красноярске
«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске
Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска
В Красноярском крае по факту ДТП с микроавтобусом перевозившим спортсменов-школьников завели уголовное дело
В Красноярское водохранилище выпустили 500 000 мальков пеляди
В Железногорске задержали мужчину, которого подозревают в краже денег со счетов пенсионера
В Красноярске появился экскурсионный автобус
В Иланске пенсионерка хотела заработать на фондовой бирже, но лишилась 100 000 рублей
В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади
На улицы Красноярска вернулся троллейбус №5
Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман
Оптимус, ты ли это? В Богучанском районе лесовоз, перевернувшись, поднял кабину над землей
Что, опять? В Красноярске резко похолодало, и поднялся сильный ветер
Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе