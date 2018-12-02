СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-02T11:16:53+03:00

В Красноярске без света остались улицы в Центральном и Железнодорожном районах Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня днем, 2 декабря, в Красноярске сразу несколько улиц остались без электроэнергии. По информации службы 005:

- в Октябрьском районе – Тотмина, Юшкова, Карбышева, Лесная;

- Железнодорожный район – Калинина, Камская, Станславского, Маерчака;

- Железнодорожный и Центральный – Ленина, Мира, Лебедевой, Кирова, Перенсона, Горького, Шевцовой, Писарева, Громовой и несколько других.

Не работают светофоры, вынуждено закрылись магазины. Не готовые к обесточиванию жители не знают, как теперь приготовить пищу.

Но, как оказалось, аварийное отключение было не совсем аварийным. Оно связано с установкой нового оборудования сразу на трех подстанциях.

«В пятницу и субботу после реконструкции на основное оборудование переводились одновременно 3 подстанции. В Академгородке в пятницу, 30 ноября, были подобные мероприятия. Для того, чтобы новое оборудование включить в работу, нужно было все перевести на вспомогательные мощности. На них нельзя работать долго − это ненадежно. Поэтому, когда поставили новое оборудование, стали возможны недолгие отключения, которые будем оперативно устранять» - такую информацию предоставили Новостям ТВК в МРСК Сибири.