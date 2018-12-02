СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-02T06:34:41+03:00

«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске. Фото: ФК "Енисей".

Сделали иронический коллаж о двух тренерах на морозе

Изменить размер текста: A A

После матча «Енисей» - «Ахмат», накануне прошедшего в Красноярске, страсти не утихают. Напомним, до последнего было неизвестно, состоится ли игра. Выходить на поле в закрытом манеже грозненцы отказались. Тогда как на улице стоял холод, дул ледяной ветер. За час до начала замеры показали минус 14,9. Было решено: игра все-таки состоится. В итоге она прошла вничью 1:1. А после тренер «Ахмата» назвал баранами тех, кто измерял температуру.

Реакция сибиряков не заставила себя долго ждать. В Твиттере «Енисея» появился иронический коллаж. На нем изображены два тренера.Трясущийся от холода Рашид Рахимов и Дмитрий Аленичев, стоящий на ветру без шапки. «Найдите сибиряка на фото!» - гласит подпись к снимку.

К слову, на пресс-конференции по завершению матча тренер красноярцев поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Доволен ребятами, показавшими интересный, агрессивный, эмоциональный футбол! – заявил Дмитрий Аленичев. – Однако опять пропустили курьезный гол. Не знаю, с чем это связано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вопреки морозу и ветру: в Красноярске состоялся футбольный матч между «Енисеем» и «Ахматом»

Пронизывающий сильный и очень холодный ветер, минус 14 градусов – погода вполне нормальная для декабря в Красноярске. Но для проведении футбольного матча, да еще и на открытом стадионе, мягко говоря, некомфортная (Подробности)

Недостаточно холодно: в Красноярске в мороз и ветер проходит футбольный матч между «Енисеем» и «Ахматом»

Несмотря на бесплатные билеты, на игру пришло рекордно низкое количество зрителей (Подробности).