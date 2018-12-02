2018-12-02T06:34:41+03:00
Спорт

«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске

Сделали иронический коллаж о двух тренерах на морозе
Ася ЖУКОВА
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«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске. Фото: ФК "Енисей".«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске. Фото: ФК "Енисей".
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После матча «Енисей» - «Ахмат», накануне прошедшего в Красноярске, страсти не утихают. Напомним, до последнего было неизвестно, состоится ли игра. Выходить на поле в закрытом манеже грозненцы отказались. Тогда как на улице стоял холод, дул ледяной ветер. За час до начала замеры показали минус 14,9. Было решено: игра все-таки состоится. В итоге она прошла вничью 1:1. А после тренер «Ахмата» назвал баранами тех, кто измерял температуру.

Реакция сибиряков не заставила себя долго ждать. В Твиттере «Енисея» появился иронический коллаж. На нем изображены два тренера.Трясущийся от холода Рашид Рахимов и Дмитрий Аленичев, стоящий на ветру без шапки. «Найдите сибиряка на фото!» - гласит подпись к снимку.

К слову, на пресс-конференции по завершению матча тренер красноярцев поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Доволен ребятами, показавшими интересный, агрессивный, эмоциональный футбол! – заявил Дмитрий Аленичев. – Однако опять пропустили курьезный гол. Не знаю, с чем это связано.

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