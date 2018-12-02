2018-12-02T05:24:30+03:00
Спорт

Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска

Главный тренер «Ахмата» уверен: играть в такой холод было нельзя
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска. Фото: ФК "Енисей"Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска. Фото: ФК "Енисей"
Изменить размер текста:

Рашид Рахимов, главный тренер «Ахмата», раскритиковал тех, кто измерял температуру перед матчем с «Енисеем» в Красноярске (1:1). Не стесняясь в выражениях, попросту сравнил их с баранами:

- Как так можно мерить? Сначала 13,9. Зачем вы окружили термометр, дышите на него? И через пять минут 14,6. Все, больше не замерять. Тут что бараны что ли? В городе минус 16-19. А на поле минус 13.

По словам тренера, такой футбол больше похож на лотерею. Мяч становится деревянным, действия игроков - непредсказуемыми. Рахимов уверен: это не игра. Так что решение проводить матч было неверным, рисковали здоровьем спортсменов:

- В перерыве игроки жаловались - иранец сказал, что ничего не видит. Остаюсь при своем мнении: нельзя играть в таких погодных условиях. И манеже тоже нельзя, только в современном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вопреки морозу и ветру: в Красноярске состоялся футбольный матч между «Енисеем» и «Ахматом»

Пронизывающий сильный и очень холодный ветер, минус 14 градусов – погода вполне нормальная для декабря в Красноярске. Но для проведении футбольного матча, да еще и на открытом стадионе, мягко говоря, некомфортная (Подробности)

Недостаточно холодно: в Красноярске в мороз и ветер проходит футбольный матч между «Енисеем» и «Ахматом»

Несмотря на бесплатные билеты, на игру пришло рекордно низкое количество зрителей (Подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Енисей» и Аленичев потроллили Рахимова после матча в Красноярске
В Красноярском крае по факту ДТП с микроавтобусом перевозившим спортсменов-школьников завели уголовное дело
В Красноярское водохранилище выпустили 500 000 мальков пеляди
В Железногорске задержали мужчину, которого подозревают в краже денег со счетов пенсионера
В Красноярске появился экскурсионный автобус
В Иланске пенсионерка хотела заработать на фондовой бирже, но лишилась 100 000 рублей
В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади
На улицы Красноярска вернулся троллейбус №5
Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман
Оптимус, ты ли это? В Богучанском районе лесовоз, перевернувшись, поднял кабину над землей
Что, опять? В Красноярске резко похолодало, и поднялся сильный ветер
Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе