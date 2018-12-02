Рахимов назвал баранами измерявших температуру на стадионе Красноярска

СЕГОДНЯ 05:24 2018-12-02T05:24:30+03:00

Главный тренер «Ахмата» уверен: играть в такой холод было нельзя

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Рашид Рахимов, главный тренер «Ахмата», раскритиковал тех, кто измерял температуру перед матчем с «Енисеем» в Красноярске (1:1). Не стесняясь в выражениях, попросту сравнил их с баранами:

- Как так можно мерить? Сначала 13,9. Зачем вы окружили термометр, дышите на него? И через пять минут 14,6. Все, больше не замерять. Тут что бараны что ли? В городе минус 16-19. А на поле минус 13.

По словам тренера, такой футбол больше похож на лотерею. Мяч становится деревянным, действия игроков - непредсказуемыми. Рахимов уверен: это не игра. Так что решение проводить матч было неверным, рисковали здоровьем спортсменов:

- В перерыве игроки жаловались - иранец сказал, что ничего не видит. Остаюсь при своем мнении: нельзя играть в таких погодных условиях. И манеже тоже нельзя, только в современном.

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