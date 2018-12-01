СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-01T17:07:42+03:00

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до пяти лет колонии. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае по факту ДТП с микроавтобусом, перевозившим спортсменов-школьников, завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, авария на трассе «Норильск – Аэропорт - Дудинка» случилась сегодня, 1 декабря утром. Микроавтобус «Фольксваген» на большой скорости въехал в стоящий на дороге «КАМАЗ». В салоне автобуса были школьники-спортсмены (всем от 13 до 15 лет), двое взрослых мужчин, сопровождавших команду, и водитель.

От удара водитель и один из мужчин погибли, еще одного взрослого пассажира, а также всех подростков, увезли в больницу.

Как выяснилось позже, детей везли на соревнования в Норильск. Сейчас там стоят морозы, и везти детей в другой город запретили. Однако взрослые (видимо, тренеры) наняли частного перевозчика и все-таки поехали, несмотря на запрет.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до пяти лет колонии.