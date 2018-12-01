СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-01T13:06:08+03:00

В министерстве говорят, что такие действия по восстановлению популяции рыбы в водоемах Красноярского края происходят каждый год. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое потомство эта рыба даст через три года

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В Красноярское водохранилище выпустили 500 000 мальков пеляди. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и рационального природопользования.

В министерстве говорят, что такие действия по восстановлению популяции рыбы в водоемах Красноярского края происходят каждый год.

- В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2018-2020 годы Минэкологии края реализует мероприятия по выпуску особо ценных видов рыб в бассейн реки Енисей. В 2018 году в водоемы региона выпущено 350 тысяч мальков осетровых. Всего за время реализации программы в естественную среду обитания выпущено около 3 миллионов мальков, - прокомментировали в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и рационального природопользования.

Те мальки, которых выпустили в этот раз, дадут первое потомство уже через три года.