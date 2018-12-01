СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-01T12:32:08+03:00

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, ему может грозить до шести лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Железногорске задержали мужчину, которого подозревают в краже денег со счетов пенсионера. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следователей, 33-летний житель закрытого города обманул своего 73-летнего соседа. Мужчина много раз помогал пожилому человеку разобраться с установкой приложений для мобильного телефона. А один раз сказал, что пенсионеру нужно обновить антивирусную защиту.

- Под предлогом перезагрузки приложения «Мобильный банк» он попросил пенсионера отдать ему на время банковские карты и телефон. Потерпевший согласился. Пропажу денежных средств он заметил, когда ежемесячный автоплатеж не прошел из-за нехватки средств, - говорят в полиции.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, ему может грозить до шести лет колонии.