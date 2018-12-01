СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-01T12:17:21+03:00

На автобусе можно попасть на два вида экскурсий: обзорную – по городу и экологическую – до заповедника «Столбы». Фото: пресс-служба администрации города

По какому маршруту он ходит, и как попасть на экскурсию?

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В Красноярске появился экскурсионный автобус. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

На автобусе можно попасть на два вида экскурсий: обзорную – по городу и экологическую – до заповедника «Столбы».

- Во время посещения экскурсии на Восточный вход в заповедник «Столбы» участников проведут на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на комплекс скал, в том числе, на скалу Такмак. Маршрут ещё одной автобусной экскурсии пролегает по историческому центру Красноярска и включает в себя посещение памятника основателю города Андрею Дубенскому, часовню Параскевы Пятницы, площадь Мира, площадь Революции и Театральную площадь, - говорят в пресс-службе городской администрации.

КОНКРЕТНО

Когда проводятся экскурсии:

- по средам с 19.00;

- по субботам с 12.00.

Старт от Триумфальной арки.

Цена билета:

- обзорная экскурсия – 250 рублей с человека;

- экскурсия до заповедника «Столбы» - 30 рублей с человека.

Подробнее об экскурсиях и запись на них в группе в соцсети по этой ссылке и по телефону: (391) 285-26-82.