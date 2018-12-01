СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-01T11:22:20+03:00

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Если виновных в обмане пенсионерки найдут, им грозит до шести лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Иланске пенсионерка хотела заработать на фондовой бирже, но лишилась 100 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказала следователям пострадавшая, ей позвонил на сотовый незнакомый мужчина, представился сотрудником фондовой биржи. Предложил ей стать участницей операций с валютой и зарабатывать на этом.

- По телефону мужчина пояснил, что для начала работы нужно внести первоначальный капитал, а если нет денег, то их можно взять в долг в одном из банков, оформив кредитную карту. В результате долгих уговоров, пенсионерка согласилась и даже прошла курс обучения, который провел для нее новый знакомый в режиме видеосвязи, - говорят в полиции.

А потом «наставник» попросил, чтобы женщина сообщила ему данные своей кредитной карты, и она это сделала. Пенсионерка поняла, что ее обманули только после того, как карту, с которой списали крупную сумму, заблокировали.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Если виновных в обмане пенсионерки найдут, им грозит до шести лет колонии.