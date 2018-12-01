СЕГОДНЯ 08:35 2018-12-01T08:35:04+03:00

Горожан просят отнестись к таким мерам с пониманием Фото: Мария ЛЕНЦ

Где нельзя будет проехать?

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В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии говорят, движение по улицам, прилегающим к площади необходимо закрыть для обеспечения безопасного проведения новогодних мероприятий и ярмарок.

Проезд по улице Бограда перекрыли уже сегодня, проезд по Перенсона перекроют через две недели, 15 декабря.

Горожан просят отнестись к таким мерам с пониманием, а водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на установленные временные знаки.

КОНКРЕТНО

Где и когда нельзя будет проехать?

Где: Бограда – от Бограда, 21 до улицы Перенсона;

Когда: с 12.00 1 декабря 2018 года до 16.00 15 марта 2019 года.

Где: Перенсона – проезд до гостиницы «Красноярск»;

Когда: с 12.00 15 декабря 2018 года до 15 марта 2019 года.