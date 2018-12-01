В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади
В Красноярске на три месяца закрывают подъезды к Театральной площади. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
В мэрии говорят, движение по улицам, прилегающим к площади необходимо закрыть для обеспечения безопасного проведения новогодних мероприятий и ярмарок.
Проезд по улице Бограда перекрыли уже сегодня, проезд по Перенсона перекроют через две недели, 15 декабря.
Горожан просят отнестись к таким мерам с пониманием, а водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на установленные временные знаки.
КОНКРЕТНО
Где и когда нельзя будет проехать?
Где: Бограда – от Бограда, 21 до улицы Перенсона;
Когда: с 12.00 1 декабря 2018 года до 16.00 15 марта 2019 года.
Где: Перенсона – проезд до гостиницы «Красноярск»;
Когда: с 12.00 15 декабря 2018 года до 15 марта 2019 года.