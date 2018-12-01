СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-01T08:23:15+03:00

Сегодня, 1 декабря, троллейбус снова вышел на маршрут. Схема его движения осталась прежней Фото: Мария ЛЕНЦ

По какому маршруту он будет ходить?

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На улицы Красноярска вернулся троллейбус №5. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, движение этого троллейбусного маршрута временно закрывали из-за строительства развязки на Волочаевской. Тем временем, это один из самых популярных «студенческих» маршрутов. Много лет троллейбус ходил из Студенческого городка до железнодорожного вокзала.

Сегодня, 1 декабря, троллейбус снова вышел на маршрут. Схема его движения осталась прежней: Студенческий городок, Киренского, Свободный, Маерчака, Профсоюзов, железнодорожный вокзал (в прямом и обратном направлении).

КОНКРЕТНО

Как узнать подробную информацию о движении красноярского городского общественного транспорта:

- по телефону диспетчерской службы (391) 256-84-00;

- на сайте департамента (портал информирования пассажиров о движении городских автобусов, троллейбусов и трамваев) по этой ссылке.