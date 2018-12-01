Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман
Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Приказ о назначении на мост Геннадия Гартмана руководителем Октябрьской районной администрации глава Красноярска Сергей Еремин подписал накануне, 30 ноября.
Напомним, слух об этом ходили в городе пару дней, об этом сообщали некоторые СМИ, ссылаясь на «собственные источники». Однако, официально назначение произошло лишь в минувшую пятницу.
Стоит отметить, что Гартман в структуре городской администрации совсем недавно. С мая нынешнего года он работал в мэрии, на посту заместителя главы Красноярска — руководитель департамента общественной безопасности администрации. А до этого служил во внутренних войсках и ГУФСИНе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двум районам Красноярска найдены новые руководителя и оба в прошлом из ГУФСИНа (Подробнее)