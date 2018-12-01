СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-01T08:11:20+03:00

В администрации города Гартман проработал всего несколько месяцев

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Официально: главой Октябрьского района Красноярска стал Геннадий Гартман. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Приказ о назначении на мост Геннадия Гартмана руководителем Октябрьской районной администрации глава Красноярска Сергей Еремин подписал накануне, 30 ноября.

Напомним, слух об этом ходили в городе пару дней, об этом сообщали некоторые СМИ, ссылаясь на «собственные источники». Однако, официально назначение произошло лишь в минувшую пятницу.

Стоит отметить, что Гартман в структуре городской администрации совсем недавно. С мая нынешнего года он работал в мэрии, на посту заместителя главы Красноярска — руководитель департамента общественной безопасности администрации. А до этого служил во внутренних войсках и ГУФСИНе.

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