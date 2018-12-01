Оптимус, ты ли это? В Богучанском районе лесовоз, перевернувшись, поднял кабину над землей

СЕГОДНЯ 06:55 2018-12-01T06:55:16+03:00

Пользователи соцсетей «оторвались» на славу и засыпали фото с места ДТП комментариями с шутками про трансфомеров в стиле «Оптимус, ты ли это?» и «Сейчас трансформируется, соберет все бревна и пойдет дальше». Фото: "ЧП-Красноярск"

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В Богучанском районе лесовоз, перевернувшись, поднял кабину над землей. Фото последствий этой аварии в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось на трассе «Богучаны - Таежный». По трассе шел груженый лесовоз, в определенный момент водитель не справился с управлением, машину занесло, перевернуло кузов с бревнами, упавшая площадка перевесила кабину, из-за этого ее подняло на несколько метров над землей.

О том, пострадал ли водитель, не сообщают. Скорее всего, он отделался лишь легким испугом и, возможно, ушибами, так как кабина не повреждена. Были ли еще участники ДТП, об этом очевидцы тоже не говорят. В этом плане также остается надеяться, что бревна с лесовоза рассыпались по пустой дороге.

Зато пользователи соцсетей «оторвались» на славу и засыпали фото с места ДТП комментариями с шутками про трансфомеров в стиле «Оптимус, ты ли это?» и «Сейчас трансформируется, соберет все бревна и пойдет дальше».