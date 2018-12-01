Что, опять? В Красноярске резко похолодало, и поднялся сильный ветер

СЕГОДНЯ 06:04 2018-12-01T06:04:27+03:00

Одевайтесь по погоде и сильно не спешите, на улице очень скользко. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске резко похолодало, и поднялся сильный ветер. Да, опять.

Надо сказать, ушедшая осень преподнесла красноярцам не один погодный сюрприз. Были и приятные неожиданности, в виде очень теплого октября, и не очень приятные – резкие перемены погоды и температурные «качели».

Завершающий резкий перепад температуры календарной осени в Красноярске случился в последний день ноября. С утра в пятницу в нашем городе была плюсовая температура, и шел дождь. К вечеру, как и предсказывали синоптики, поднялся ветер, и стало холодать.

Утром, в субботу, 1 декабря лужи и мокрый снег на дорогах и тротуарах в Красноярске превратились в одну сплошную корку льда. Температура воздуха хоть и держится в районе -15 градусов, но при том, что в городе дует сильный и очень холодный ветер, по ощущениям «за бортом» все -20.

А к вечеру субботы, говорят синоптики, будет еще холоднее. Так что, одевайтесь по погоде и сильно не спешите, на улице очень скользко.