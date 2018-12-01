Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе
Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграет сегодня с командой «Ахмат» на домашнем поле Центрального стадиона. В связи с этим на весь день на острове отдыха запретят парковку автомобилей. Оставить свою машину можно будет в районе Театральной площади, на Дубровинского или на правом берегу.
А добраться до стадиона можно будет на бесплатных шаттлах, которые будут курсировать с правого и с левого берега. На этих же автобусах можно уехать от стадиона назад после окончания игры
На самом стадионе организаторы обещают открыть точки с горячим питанием и напитками.
КОНКРЕТНО
Как будут курсировать шаттлы?
Перед началом матча:
- с левого берега от остановки «Главпочтамт»,
- с правого – от остановки «Предмостная площадь».
Начнут свое движение автобусы в 16.00
После игры:
- с остановки «Остров Отдыха» с 20.00 до 21.45.
ВАЖНО!
На автобусах будет надпись: «НА ФУТБОЛ БЕСПЛАТНО».