2018-12-01T04:55:54+03:00
Спорт

Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе

На самом стадионе организаторы обещают точки с горячей едой и напитками
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграет сегодня с командой «Ахмат» на домашнем поле Центрального стадиона. Фото: пресс-служба ФК «Енисей»Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграет сегодня с командой «Ахмат» на домашнем поле Центрального стадиона. Фото: пресс-служба ФК «Енисей»
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Поехали! На матч красноярского «Енисея» с «Ахматом» можно будет добраться на бесплатном автобусе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграет сегодня с командой «Ахмат» на домашнем поле Центрального стадиона. В связи с этим на весь день на острове отдыха запретят парковку автомобилей. Оставить свою машину можно будет в районе Театральной площади, на Дубровинского или на правом берегу.

А добраться до стадиона можно будет на бесплатных шаттлах, которые будут курсировать с правого и с левого берега. На этих же автобусах можно уехать от стадиона назад после окончания игры

На самом стадионе организаторы обещают открыть точки с горячим питанием и напитками.

КОНКРЕТНО

Как будут курсировать шаттлы?

Перед началом матча:

- с левого берега от остановки «Главпочтамт»,

- с правого – от остановки «Предмостная площадь».

Начнут свое движение автобусы в 16.00

После игры:

- с остановки «Остров Отдыха» с 20.00 до 21.45.

ВАЖНО!

На автобусах будет надпись: «НА ФУТБОЛ БЕСПЛАТНО».

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