2018-11-30T16:19:01+03:00
Общество

В Красноярске в микрорайоне «Солнечный» появится школа на 1280 учеников

Ее будут строить по проекту школы № 154
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске в микрорайоне «Солнечный» появится школа на 1280 учениковВ Красноярске в микрорайоне «Солнечный» появится школа на 1280 учениковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске в микрорайоне «Солнечном» откроется школа на 1280 учеников. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в Ростендере. Конкурс на приобретение здания общеобразовательного учреждения объявила администрация города. Заказчиком закупки выступает департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Здание должно быть построено по образцу школы № 154, открывшейся в 2016 году в жилом массиве «Иннокентьевский». На нее выделяется 1 миллиард 96 миллионов рублей. Средства на эти цели заложены в городском бюджете на 2019 год. Предложения от участников принимаются до 1 апреля, а 8 апреля планируется подвести итоги тендера.

Почему школу хотят построить по образу и подобию 154-й? В «Ростендере» поясняют: именно это учебное заведение приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07 ноября 2016 года внесена в реестр типовой проектной документации. Это удачный пример современной школы: 4 спортивных зала, залы хореографии и фитнес-аэробики, раздевалки и душевые. Для детей из групп продленного дня действуют игровые и спальни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Таймыре у сапожника похитили унты на 80 тысяч рублей
Двум районам Красноярска найдены новые руководителя и оба в прошлом из ГУФСИНа
В Хакасии взбесившийся алабай едва не разорвал своих хозяев
В Красноярском крае мужчина получил удар ножом в грудь, но умер по другой причине
Главный режиссер драмтеатра им. А.С. Пушкина удостоен звания «Лауреата»
На красноярских «Столбах» вандалы испортили указатели на китайском языке
В Назарово мужчина через интернет заказывал запрещенные препараты для спортсменов
В Красноярске брат убил брата, а тело разбросал по разным помойкам
Кинотеатр «Родина» в Красноярске капитально обновят к новому 2020 году
В Хакасии об воду разбился легкомоторный самолет: пилот и пассажир погибли
Трасса Красноярск – Ачинск на два часа закрылась для автобусов из-за сильной метели
Красноярску требуются туристы: как привлечь 3 миллиона человек
В Красноярске появятся два новых автобусных маршрута, выбранных горожанами
В Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет
В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяцев умерли 208 человек
В Красноярске изменится система городских пассажирских перевозок
Житель Красноярского края высудил у банка 114 тысяч рублей за навязанную страховку
В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за обледенелые дворы
Депутат потребовал переименовать в Красноярске площадь Революции
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, сбившего ребенка на Грунтовой
Нигерийский полузащитник «Енисея» готовится к матчу с «Ахматом» в ушанке и валенках
250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска
Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды
Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону
Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска
На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска
Красноярск остался без главного архитектора