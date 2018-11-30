В Красноярске в микрорайоне «Солнечный» появится школа на 1280 учеников

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-30T16:19:01+03:00

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В Красноярске в микрорайоне «Солнечном» откроется школа на 1280 учеников. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в Ростендере. Конкурс на приобретение здания общеобразовательного учреждения объявила администрация города. Заказчиком закупки выступает департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Здание должно быть построено по образцу школы № 154, открывшейся в 2016 году в жилом массиве «Иннокентьевский». На нее выделяется 1 миллиард 96 миллионов рублей. Средства на эти цели заложены в городском бюджете на 2019 год. Предложения от участников принимаются до 1 апреля, а 8 апреля планируется подвести итоги тендера.

Почему школу хотят построить по образу и подобию 154-й? В «Ростендере» поясняют: именно это учебное заведение приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07 ноября 2016 года внесена в реестр типовой проектной документации. Это удачный пример современной школы: 4 спортивных зала, залы хореографии и фитнес-аэробики, раздевалки и душевые. Для детей из групп продленного дня действуют игровые и спальни.