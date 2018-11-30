СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-30T15:50:43+03:00

На Таймыре у сапожника похитили унты на 80 тысяч рублей. Фото пресс-службы краевой полиции

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На Таймыре у сапожных дел мастера украли пять пар унтов. Красивые унты, из оленьей кожи, расшитые бисером в национальном стиле северных народов. Такая авторская обувь дорогого стоит. Возможно, именно поэтому злоумышленник положил на них глаз. В одну из ночей он пришел к мастерской, разбил окно и пробрался внутрь. Сложил в мешок унты, заодно прихватил деньги из ящичка, служившего сапожнику кассой. И был таков. Выручка вора, следовательно, убыток предпринимателя, составила 80 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, 50-летний сапожник расстроился и обратился в полицию. Сыщики осмотрели место преступления и нашли улики, благодаря которым удалось быстро установить, а затем задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32- летний местный житель.

Унты вернули владельцу к его большой радости. А подозреваемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.