2018-11-30T14:44:36+03:00
Общество

Двум районам Красноярска найдены новые руководителя и оба в прошлом из ГУФСИНа

Одного уже назначили, второй – в процессе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Двум районам Красноярска найдены новые руководителя и оба в прошлом из ГУФСИНаДвум районам Красноярска найдены новые руководителя и оба в прошлом из ГУФСИНаФото: Мария ЛЕНЦ
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Двум районам Красноярска, который на днях остались без глав, найдены новые руководители. Напомним, два дня назад стало известно, что мэр города Сергей Еремин отправил в отставку главу Октябрьского района Игоря Кима и главу Советского района Андрея Короткова. Их отпустили с формулировкой «по собственному желанию», однако Еремин так прокомментировал свое решение: сегодня нужен импульс, рывок, который позволит качественно и комплексно преобразовать городское пространство. А этого, видимо, у них не было.

Уже точно подтверждено, что главой Октябрьского района назначается Геннадий Гартман. И пока не подтвержденная информация, что на кресло руководителя самого крупного района города претендует Михаил Попелышев. Оба они трудились в системе ГУФСИН. Первый с 1996 по 2018 годы, второй – с 1999 по 2016 годы.

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