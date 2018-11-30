2018-11-30T14:12:33+03:00
Происшествия

В Хакасии взбесившийся алабай едва не разорвал своих хозяев

Полицейским пришлось застрелить животное [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии взбесившийся алабай едва не разорвал своих хозяевВ Хакасии взбесившийся алабай едва не разорвал своих хозяевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В городе Черногорске взбесившийся алабай едва не разорвал свих хозяев. Что стало причиной агрессии, супруги объяснить не могут. Пришлось вызвать на помощь полицейских.

Все произошло накануне, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции. Вечером в дежурную часть позвонил мужчина, сбивчиво сообщил, что на них с женой набросилась их собственная собака.Умолял помочь.

На место выехали участковый и кинолог. Там узнали, что у хозяев было две собаки. По каким-то причинам алабай сорвался с цепи и набросился на мелкого пса, вмиг его разорвал. А потом кинулся на людей. Мужчина-инвалид и его жена едва успели спрятаться в доме, а собаку заперли в предбаннике.

В помещении, где была заперта собака, не было света, поэтому полицейским пришлось действовать практически вслепую. Едва они приоткрыли дверь, как животное резко бросилось на них из темноты. Пришлось применить табельное оружие. Законом в таком случае это разрешается. Успокоившись, хозяева рассказали, что несколько месяцев назад они взяли алабая уже взрослым по объявлению. Все это время он не подавал признаков агрессии.

В Хакасии взбесившийся алабай едва не разорвал своих хозяев.

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Таймыре у сапожника похитили унты на 80 тысяч рублей
Двум районам Красноярска найдены новые руководителя и оба в прошлом из ГУФСИНа
В Красноярском крае мужчина получил удар ножом в грудь, но умер по другой причине
Главный режиссер драмтеатра им. А.С. Пушкина удостоен звания «Лауреата»
На красноярских «Столбах» вандалы испортили указатели на китайском языке
В Назарово мужчина через интернет заказывал запрещенные препараты для спортсменов
В Красноярске брат убил брата, а тело разбросал по разным помойкам
Кинотеатр «Родина» в Красноярске капитально обновят к новому 2020 году
В Хакасии об воду разбился легкомоторный самолет: пилот и пассажир погибли
Трасса Красноярск – Ачинск на два часа закрылась для автобусов из-за сильной метели
Красноярску требуются туристы: как привлечь 3 миллиона человек
В Красноярске появятся два новых автобусных маршрута, выбранных горожанами
В Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет
В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяцев умерли 208 человек
В Красноярске изменится система городских пассажирских перевозок
Житель Красноярского края высудил у банка 114 тысяч рублей за навязанную страховку
В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за обледенелые дворы
Депутат потребовал переименовать в Красноярске площадь Революции
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, сбившего ребенка на Грунтовой
Нигерийский полузащитник «Енисея» готовится к матчу с «Ахматом» в ушанке и валенках
250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска
Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды
Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону
Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска
На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска
Красноярск остался без главного архитектора