В Хакасии взбесившийся алабай едва не разорвал своих хозяев.

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-30T14:12:33+03:00

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В городе Черногорске взбесившийся алабай едва не разорвал свих хозяев. Что стало причиной агрессии, супруги объяснить не могут. Пришлось вызвать на помощь полицейских.

Все произошло накануне, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции. Вечером в дежурную часть позвонил мужчина, сбивчиво сообщил, что на них с женой набросилась их собственная собака.Умолял помочь.

На место выехали участковый и кинолог. Там узнали, что у хозяев было две собаки. По каким-то причинам алабай сорвался с цепи и набросился на мелкого пса, вмиг его разорвал. А потом кинулся на людей. Мужчина-инвалид и его жена едва успели спрятаться в доме, а собаку заперли в предбаннике.

В помещении, где была заперта собака, не было света, поэтому полицейским пришлось действовать практически вслепую. Едва они приоткрыли дверь, как животное резко бросилось на них из темноты. Пришлось применить табельное оружие. Законом в таком случае это разрешается. Успокоившись, хозяева рассказали, что несколько месяцев назад они взяли алабая уже взрослым по объявлению. Все это время он не подавал признаков агрессии.