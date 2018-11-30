2018-11-30T13:36:17+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мужчина получил удар ножом в грудь, но умер по другой причине

В смерти подозреваются врачи, делавшие операцию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае мужчина получил удар ножом в грудь, но умер по другой причинеВ Красноярском крае мужчина получил удар ножом в грудь, но умер по другой причинеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Боготольском районе следователи столкнулись с непростой задачей – установить истинную причину смерти 37-летнего мужчины. Сначала под подозрение попал его товарищ, затем появилась другая версия.

Следствием уже установлено, что 21 апреля этого года двое друзей вместе распивали алкоголь. По каким-то мотивам между ними возникла ссора, один из них схватился за нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего госпитализировали в Боготольскую районную больницу, прямиком на операционный стол. А спустя два дня после операции мужчина скончался.

Цитируя сообщение пресс-службы краевого следкома, «судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила вследствие коллапса правого легкого, а причиной его развития могло стать повреждение органа при пункции подключичной вены справа, что явилось следствием действий медицинского персонала».

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственный комитет готовит представление в краевой минздрав.

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