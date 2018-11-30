На красноярских «Столбах» вандалы испортили указатели на китайском языке

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-30T13:07:00+03:00

А ведь их установили совсем недавно

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На территории «Столбов» вандалы испортили указатели, установленные совсем недавно для удобства туристов. В преддверии Универсиады добровольцы тщательно переводили на английский и китайский языки название туристических маршрутов и скал, изготавливали таблички, затем расставляли их на популярных тропах.

Однако радовали глаз посетителей их старания недолго. Буквально неделю назад сотрудники «Столбов» обнаружили, что практически все указатели в Центральном скальном районе испорчены – недоброжелатели закрасили черным цветом надписи на китайском языке.

Если честно, это удивило. Вандализм в любимом красноярцами заповеднике – явление редкое. Максимум, что позволяют себе туристы, это написать свои имена на сказах. А тут вдруг тщательно вымарали надписи, да еще выборочно, только иероглифы.

- Нам остается только воззвать к совести обидчиков и пригласить их стать волонтерами заповедника. Согласитесь, гораздо приятней красоваться на доске почета «Лучший волонтер», чем стать известным, благодаря недоброму озорству, - призывают сотрудники «Столбов».