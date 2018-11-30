2018-11-30T12:24:58+03:00
Происшествия

В Красноярске брат убил брата, а тело разбросал по разным помойкам

Суд вынес решение: 8 лет строгого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске брат убил брата, а тело разбросал по разным помойкамВ Красноярске брат убил брата, а тело разбросал по разным помойкамФото: Мария ЛЕНЦ
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Ленинский районный суд вынес решение по делу о братоубийстве. Людям особо чувствительным этого лучше не читать. Шокирует не только само убийство, но и способ, который преступник пытался замести свои следы.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что преступление произошло в декабре 2017 года. Два брата находились вместе в одной квартире. Между ними вспыхнула ссора. В результате один схватился за нож и ударил второго в грудь. Смерть наступила мгновенно. А осужденный спокойно ушел.

На следующий день он вернулся, чтобы скрыть следы преступления. Сначала он расчленил тело брата и перенес его в гараж. Затем до января резал его на мелкие куски и разбрасывал по мусорным бакам в Ленинском районе. А в январе упаковал голову брата в мусорный пакет и закопал в подвале дома.

Суд установил, что 41-летний мужчина вменяем, в преступлении виновен и отбывать 8 лет наказания будет в колонии строгого режима.

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