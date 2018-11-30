2018-11-30T11:45:17+03:00
Общество

Кинотеатр «Родина» в Красноярске капитально обновят к новому 2020 году

Здание требует серьезного ремонта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Кинотеатр «Родина» в Красноярске капитально обновят к новому 2020 году. Фото Сергея ЛадыженкоКинотеатр «Родина» в Красноярске капитально обновят к новому 2020 году. Фото Сергея Ладыженко
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Кинотеатр «Родина» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в скором времени получит, наконец, своего подрядчика для реконструкции. Торги уже объявлены, документы опубликованы на сайте госзакупок. Заявки будут приниматься до 14 декабря. Аукцион пройдет несколько дней спустя.

Согласно условиям контракта, здание серьезно обновят. Нужно будет полностью заменить старую кровлю и кирпичные стены. Внутри заменить или перестроить стены и перегородки – они будут из надежного железобетона. Заменят и окна. А из элементов наружного художественного оформления добавят витражи. При этом фреску с фасада здания сохранят: ее почистят, отреставрируют и вернут ей былую красоту.

Цена вопроса – 176,35 миллионов рублей. Срок работ – один год. После сдачи объекта в него переедет Дом дружбы народов.

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