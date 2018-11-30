2018-11-30T11:15:29+03:00
Происшествия

В Хакасии об воду разбился легкомоторный самолет: пилот и пассажир погибли

Уголовное дело пришлось прекратить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии об воду разбился легкомоторный самолет: пилот и пассажир погиблиВ Хакасии об воду разбился легкомоторный самолет: пилот и пассажир погиблиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии разбился легкомоторный самолет, при крушении погибли пилот и его пассажир. Пилот признан виновным, но в связи с его смертью уголовное дело пришлось прекратить. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия случилась в апреле этого года в Алтайском районе республики. Пилот находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было: действующего свидетельства пилота, медицинского заключения, сертификата летной годности. Одним словом, ему нельзя было в тот момент близко подходить к самолету. А он еще товарища позвал с собой полетать. При этом они не учли свой суммарный вес, который превышал допустимые параметры.

Самолет поднялся с посадочной полосы Кайбалы. Друзья ради развлечения выполняли различные фигуры пилотажа. И в какой-то момент воздушное судно рухнуло в воду и разбилось.

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