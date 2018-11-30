2018-11-30T10:50:59+03:00
Общество

Трасса Красноярск – Ачинск на два часа закрылась для автобусов из-за сильной метели

Водителей предупреждают от опасности загородных поездок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Трасса Красноярск – Ачинск на два часа закрылась для автобусов из-за сильной метелиТрасса Красноярск – Ачинск на два часа закрылась для автобусов из-за сильной метелиФото: Мария ЛЕНЦ
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Трасса Р0255 «Сибирь» от Красноярска до Ачинска закрыта для движения автобусов. Снегопад плюс ветер со штормовыми порывами значительно ухудшили видимость на дороге. А из-за потепления многие участки дороги стали скользкими.

Ограничение вводилось на участках магистрали в Емельяновском, Козульском, Боготольском и Ачинском районах с 10.20 часов. И уже в 12.00 часов поступило сообщение о том, что дорогу вновь открыли.

По информации управления автодорог «Енисей» дорожные службы принимают все меры для борьбы со снегопадом. Работают в режиме нон-стоп: 10 единиц специализированной техники постоянно находятся на трассе, очищают ее от скопления снега, посыпают противогололедными материалами.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Уже начиная с завтрашнего дня, 1 декабря, столбик термометра опустится днем до -16, то ночью уже до -18 градусов. Снегопад и ветра продолжатся.

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