2018-11-30T09:34:23+03:00
Общество

Красноярску требуются туристы: как привлечь 3 миллиона человек

В мэрии одобрили концепцию развития отрасли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярску требуются туристы: как привлечь 3 миллиона человекКрасноярску требуются туристы: как привлечь 3 миллиона человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярку требуются туристы. Город способен принимать в год до 3 миллионов приезжих. И показать им есть что. Но как их привлечь? Власти города давно озадачились этим вопросом. А накануне на официальном портале города был опубликована целая концепция развития туристической отрасли для Красноярска. А в ней целый список того, чем и как можно привлечь гостей из России и зарубежья.

Во-первых, у нас есть природные достопримечательности – Енисей, «Столбы», Караульная пещера. Во-вторых, памятники скульптуры, архитектуры и музеи. В третьих, Красноярская ГЭС. Добавьте один из лучших в стране зоопарков «Роев ручей» и горнолыжную трассу «Бобровый лог».

Во вторых, в городе появилось много объектов для проведения различных мероприятий, в том числе спортивных. Построенные к Универсиаде2019 ледовые дворцы нужно будет использовать в дело.

В третьих, в Красноярске постоянно развивается транспортная инфраструктура, которая делает удобным приезд в город.

Однако написать концепцию мало, считают в мэрии, поэтому нужно будет определиться, кто займется ее реализацией.

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