2018-11-30T09:11:35+03:00
Общество

В Красноярске появятся два новых автобусных маршрута, выбранных горожанами

Один из них – по Николаевскому проспекту
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске появятся два новых автобусных маршрута, выбранных горожанамиВ Красноярске появятся два новых автобусных маршрута, выбранных горожанамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске открываются два новых маршрута, выбранных горожанами. Первый - через Николаевский проспект и Николаевский мост. Номер у него будет 31-й, но по факту старый маршрут настолько изменился, что его вполне можно назвать новым.

С 3 декабря автобусы будут двигаться по новой схеме:

- ЛДК – Судостроительная – Семафорная – Свердловская – Николаевский мост – Николаевский проспект – Михаила Годенко – проспект Свободный – СФУ – Академия биатлона.

На маршруте будут работать автобусы большого городского класса с 15-минутным интервалом в часы пик. Первый автобус будет начинать работу в 5:34 с остановки «Студенческая» на Свердловской.

Второй маршрут получил номер 34а, он начнет работать с 1 декабря и свяжет Ветлужанку, и спортивный комплекс «Радуга» через улицы Чернышова и Стасовой.

С 1 декабря изменится схема движения автобусного маршрута №27 – его конечную остановку с междугороднего автовокзала перенесут в микрорайон Преображенский.

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