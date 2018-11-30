2018-11-30T07:44:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет

Водитель признался: ехал из другого региона и не справился с управлением [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет. Стоп-кадр видео
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В Иланском районе большегрузная фура «Скания» улетела с дороги в кювет и повалилась на боковую. Это произошло на 1094 км федеральной трассы Р255 «Сибирь». Водитель не пострадал. Признается: виноват, потерял бдительность на незнакомой дороге, не справился с управлением. 37-летний мужчина направлялся из Кемеровской области в Иркутскую, перевозил груз. Когда оказался в безвыходной ситуации, выбрался из машины, начал думать, как ему быть дальше.

Спасибо, помогли сотрудники ГИБДД, которые патрулировали этот участок дороги. Они вызвали к месту происшествия автокран. Тот сначала поставил фуру на колеса, потом вытащил ее на дорогу. Было нелегко: поверхность скользкая, глубокий снег. Но все обошлось.

После всего дальнобойщик искренне поблагодарил всех, кто помог ему. Машина получила незначительные повреждения, поэтому мужчина смог продолжить свой путь.

В Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет.

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