2018-11-30T06:35:58+03:00
Общество

В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяцев умерли 208 человек

Статистика, показывает, что болеть стали реже
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяцев умерли 208 человекВ Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяцев умерли 208 человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяце 2018 года умерли 208 человек, это на 51 меньше, чем зарегистрировано в аналогичном периоде 2017 года. Такую статистику «Комсомольской правде»-Красноярск приводит краевой минздрав.

В целом в крае в последние три года заболеваемость туберкулезом и смертность от этого социально опасного заболевания стабильно снизились на 27,1%. За 9 месяцев 2018 года в учреждениях здравоохранения края зарегистрировано 1266 новых случаев туберкулеза.

Это на 100 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в противотуберкулезных учреждениях края по данным начала года на учете стоят 5072 больных активными формами туберкулеза.

Вместе с тем возросло число больных с сочетанной формой туберкулеза и ВИЧ-инфекции. За 3 года количество таких пациентов увеличилось на 128 человек и составило 19 % от всех больных туберкулезом.

- Для успешного лечения важное значение имеет своевременная диагностика. В 2018 году повысился уровень профилактических осмотров населения на туберкулез. За 9 месяцев 2018 года профилактические осмотры прошли 61,5 % жителей края, - рассказали в минздраве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае большегрузная фура улетела с дороги в кювет
В Красноярске изменится система городских пассажирских перевозок
Житель Красноярского края высудил у банка 114 тысяч рублей за навязанную страховку
В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за обледенелые дворы
Депутат потребовал переименовать в Красноярске площадь Революции
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, сбившего ребенка на Грунтовой
Нигерийский полузащитник «Енисея» готовится к матчу с «Ахматом» в ушанке и валенках
250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска
Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды
Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону
Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска
На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска
Красноярск остался без главного архитектора