СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-30T06:35:58+03:00

В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяцев умерли 208 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае от туберкулеза за 9 месяце 2018 года умерли 208 человек, это на 51 меньше, чем зарегистрировано в аналогичном периоде 2017 года. Такую статистику «Комсомольской правде»-Красноярск приводит краевой минздрав.

В целом в крае в последние три года заболеваемость туберкулезом и смертность от этого социально опасного заболевания стабильно снизились на 27,1%. За 9 месяцев 2018 года в учреждениях здравоохранения края зарегистрировано 1266 новых случаев туберкулеза.

Это на 100 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в противотуберкулезных учреждениях края по данным начала года на учете стоят 5072 больных активными формами туберкулеза.

Вместе с тем возросло число больных с сочетанной формой туберкулеза и ВИЧ-инфекции. За 3 года количество таких пациентов увеличилось на 128 человек и составило 19 % от всех больных туберкулезом.

- Для успешного лечения важное значение имеет своевременная диагностика. В 2018 году повысился уровень профилактических осмотров населения на туберкулез. За 9 месяцев 2018 года профилактические осмотры прошли 61,5 % жителей края, - рассказали в минздраве.