СЕГОДНЯ 06:17 2018-11-30T06:17:27+03:00

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В Красноярске изменится система городских пассажирских перевозок. Этот вопрос поднялся на XIV Красноярском городском форуме. Для начала предложено ввести единые правила для всех перевозчиков – как муниципальных, так и коммерческих. Чтобы реализовать этот план, нужно создать единого оператора, независимую компанию, которая будет контролировать все процессы в транспортной системе города. И деньги пассажиры будут платить уже не перевозчику, а этому самому оператору, который затем будет производить расчеты с транспортными предприятиями. И чем лучше перевозчик выполняет условия, тем больше будет его прибыль.

Это еще не все. Предлагается изменить схемы маршрутов. Чиновники по-прежнему проталкивают идею сократить длинные маршруты и разбить каждый на 2-3 маршрута покороче. Якобы так «транспортная система максимизирует возможности горожан, позволит им наслаждаться всеми благами, которые есть в городе». Правда, собравшиеся за «круглым столом» сделали поправку: можно ввести систему, при которой пассажир будет платить 1 раз, даже при пересадке, но в течение определенного времени.