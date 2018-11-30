2018-11-30T05:29:44+03:00
Общество

Житель Красноярского края высудил у банка 114 тысяч рублей за навязанную страховку

Ответчику не помогла апелляция в краевом суде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края высудил у банка 114 тысяч рублей за навязанную страховкуЖитель Красноярского края высудил у банка 114 тысяч рублей за навязанную страховкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Тюхтетского района Красноярского края высудил у одного из банков 114 250 рублей за навязанную ему страховку. И даже апелляция представителей банка в краевой суд ничего не изменила: победа на стороне потребителя.

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что мужчину возмутили условия, на которых он получил кредит от банка. С него взыскали плату за страхование. И речь шла о внушительной сумме.

Мужчина обратился в общество защиты прав потребителей, ему помогли составить иск о взыскании платы за подключение к программе коллективного страхования, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда. В июне этого года Тюхтетский районный суд удовлетворил требования истца частично. Банк должен ему вернуть 88964,95 рублей за страховку, 1435 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами, 1000 рублей компенсации морального вреда и 22850,19 рублей – штраф.

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