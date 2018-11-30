Депутат потребовал переименовать в Красноярске площадь Революции

СЕГОДНЯ 04:40 2018-11-30T04:40:58+03:00

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Депутат Законодательного собрания края Денис Притуляк выступил с предложением переименовать центральную площадь краевой столицы. Так сказать, вернуться к истокам. И обосновал свое заявление тем, что в России больше нет места революциям: «Название «Площадь Революции» портит все! Что такое по-русски революция? Это иностранное слово означает – переворот, бунт, мятеж. Уже сто лет у главной площади Красноярска такое имя. Необходимо вернуть историческое название площади.

А историческое название – площадь Новособорная, потому что рядом с ней стоял православный Богородице-Рождественский собор. Храм тот, если кто не помнит, снесли в 1936 году и на его месте построили здание правительства края «Серый дом».

Согласны ли с ним красноярцы? В целом горожане как-то неохотно относятся к переименованиям и предпочитают называть места так, как им нравится. Например, Вантовый мост вместо Виноградовского, а Четвертый – вместо Николаевского, Центральный парк по прежнему многие называет парком Горького, а аэропорт – «Емельяново».