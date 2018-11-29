2018-11-29T16:51:13+03:00
Происшествия

В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, сбившего ребенка на Грунтовой

Водитель скрылся с места ДТП
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Место аварии Фото: ГИБДДМесто аварии Фото: ГИБДД
Изменить размер текста:

ГИБДД с 23 ноября разыскивает в Красноярске водителя темного внедорожника, который на Грунтовой сбил 14-летнего мальчика и сбежал. Известно, что авария произошла у дома 28 «А» примерно в 14.30.

Водитель двигался со стороны переулка Автобусный по направлению к Мичурина. Мальчик шел по нерегулируемому порожному переходу, когда водитель совершил на него наезд. Не оказав помощи ребенку, водитель сбежал. А мальчик, к слову получил серьезные травмы. К сожалению, единственное, что запомнил ребенок, - то, что машина была темным внедорожником. Точную марку парень назвать не может.

Если вы были свидетелем этого ДТП, отзовитесь. Нужно установить личность водителя и его местонахождение. Он должен получить заслуженное наказание.Информацию по аварии просят сообщать в полицию по телефонам: 8(391)226-83-87, 8(923)312-01-39.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нигерийский полузащитник «Енисея» готовится к матчу с «Ахматом» в ушанке и валенках
250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска
Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды
Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону
Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска
На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска
Красноярск остался без главного архитектора
МЧС: на Красноярский край надвигается шторм и морозы
Мужчина, вырубивший в заказнике леса на 48 миллионов рублей, сдался полиции
Житель Канска перевел телефонной мошеннице более полумиллиона рублей
Любовь до гроба: жительница Красноярска со второй попытки расправилась с мужем
В Красноярске дизайнер пытается спасти от вырубки старые сосны у СФУ
Женщину, пытавшуюся украсть новорожденного в перинатальном центре, объявили в розыск
Около половины заведений общепита в Красноярском крае оказались убыточными
В Красноярске в разных частях города видят пропавшую 7 лет назад женщину
В Красноярске по дороге в аэропорт построят два виадука за 173 миллиона рублей
В Красноярске представили новую систему оплаты проезда в автобусах
В Красноярске крышку с головы ребенка пришлось снимать спасателям
В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков
Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска
ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске
В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады
На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок
В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья
«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске
В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку