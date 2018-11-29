В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, сбившего ребенка на Грунтовой

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-29T16:51:13+03:00

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ГИБДД с 23 ноября разыскивает в Красноярске водителя темного внедорожника, который на Грунтовой сбил 14-летнего мальчика и сбежал. Известно, что авария произошла у дома 28 «А» примерно в 14.30.

Водитель двигался со стороны переулка Автобусный по направлению к Мичурина. Мальчик шел по нерегулируемому порожному переходу, когда водитель совершил на него наезд. Не оказав помощи ребенку, водитель сбежал. А мальчик, к слову получил серьезные травмы. К сожалению, единственное, что запомнил ребенок, - то, что машина была темным внедорожником. Точную марку парень назвать не может.

Если вы были свидетелем этого ДТП, отзовитесь. Нужно установить личность водителя и его местонахождение. Он должен получить заслуженное наказание.Информацию по аварии просят сообщать в полицию по телефонам: 8(391)226-83-87, 8(923)312-01-39.