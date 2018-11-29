Нигерийский полузащитник «Енисея» готовится к матчу с «Ахматом» в ушанке и валенках

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-29T17:12:37+03:00

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Вокруг предстоящего матча 16-го тура российской футбольной премьер-лиги между «Енисеем» и «Ахматом» продолжают кипеть страсти. Напомним, что встреча назначена на 1 декабря в Красноярске, где, по прогнозам синоптиков, в этот день ожидается до минус 20 градусов. Сегодня на официальной страничке красноярского «Енисея» в соцсети появился снимок нигерийского полузащитника команды Фегора Огуде в шапке-ушанке и валенках с подписью: «сибиряки готовятся к матчу».

Между тем «Ахмат» тоже собирается подготовиться. Как сообщает пресс-служба грозненской команды, игроки приедут в Красноярск 30 ноября, чтобы успеть акклиматизироваться и потренироваться.

- Тренерский штаб принял решение отправится на выездную игру не за один день до матча, как обычно, а за два. Это связано с тем, чтобы футболисты адаптировались к погодным условиям, - сообщает официальный штаб команды.

Добавим, что неисключено, что одна из команд откажется от игры - это может произойти из-за погоды (при температуре ниже минус 15 градусов такое право, согласно регламенту РПЛ у игроков возникает). Ранее тренер «Ахмата» Рашид Рахимов уже заявлял, что не хочет рисковать здоровьем игроков.