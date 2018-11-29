2018-11-29T15:44:58+03:00
Общество

250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска

Не упустите шанс повеселиться всей семьей!
Анна СНЕГИРЕВА
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Фото: оргкомитет ярмаркиФото: оргкомитет ярмарки
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На носу пора рождественских ярмарок. И первая в этом году пройдет в МВДЦ «Сибирь» с 12 по16 декабря. Как рассказали организаторы, гостей ждет немало сюрпризов: сотни мастеров со всей России, тысячи авторских подарков ручной работы, оригинальные предметы декора, десяток праздничных фотозон, живые символы года, рождественский театр. Всего в рамках ярмарки будет работать 250 рождественских лавок.

- Главное отличие ярмарки – это уникальная и насыщенная событиями программа. Каждый день для маленьких гостей будет бесплатно работать рождественский театр (по 3-5 детских спектаклей от лучших театров города ежедневно), - рассказали организаторы. - Также на ярмарке можно будет посетить рождественский зоопарк с символами 2019 года – мини-пигами и морскими свинками, а также лошадкой, енотами, лисой и кроликами. Для красочных селфи на ярмарке оформят десяток праздничных фотолокаций.

А можно и на батутах порезвиться, или расписать мордашку аквагримом. Кстати, на ярмарке будет работать резиденция Деда Мороза и новогодняя почта. Пишите письма, и Дед Мороз вам обязательно ответит - тоже письмом лично в руки. В общем, программа очень насыщенная. И посетить ярмарку лучше, конечно, всей семьей, даже четвероногих членов семьи можете прихватить, им тоже будут рады.

Фото: оргкомитет ярмарки

Фото: оргкомитет ярмарки

Организаторы готовят множество игр, конкурсов и соревнований, а также массу призов и подарков за участие. В этом году пройдут: фотоконкурс в Instagram «Рождественское селфи»; детский конкурс поделок «Символ года - 2019» (на самую оригинальную свинку); конкурс «Мама, папа, я – рождественская семья»; конкурс детских новогодних костюмов «Ах, карнавал!»; конкурс карнавальных костюмов для домашних питомцев «Пушистый гламур»; кинологический фристайл «Танцы с собаками».

Организаторы проводят и благотворительную акцию - «Теплые руки». Это сбор любой теплой одежды (рукавичек, шапочек, вязаных носочков), которые затем передадут в детские дома и социальные центры Красноярка. Кстати, в прошлом году посетили почти 20 000 красноярцев!

Хотите принять участие в ярмарке, обращайтесь к организаторам: +7 (391) 200-44-00; +7-913-573-05-35.

ksen@krasfair.ru

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