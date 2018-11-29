2018-11-29T15:21:36+03:00
Общество

Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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235 единиц техники выедет на улицы235 единиц техники выедет на улицыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске дорожники переходят на усиленный режим работы в связи резким перепадом температуры, о котором предупредили синоптики. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Напомним, завтра в Красноярске ожидается гололедица, снег и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Днем даже возможен дождь.Температура воздуха составит 0, плюс 2 градуса. Естественно, такие перепады осложняют обстановку, они чреваты проблемами на дорогах, к которым и готовятся городские дорожно-коммунальные службы.

Известно, что МП «САТП» планирует вывести на линию 235 единиц специальной техники. Из них 35 - комбинированные дорожные машины, они при необходимости будут подсыпать дороги реагентами, а также прометать улицы. Тем временем в ГИБДД призвали водителей удвоить бдительность на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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