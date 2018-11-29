Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-29T14:45:15+03:00

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Жительница Норильска расплатилась за свою наивность 700 000 тысячами рублей. 36-летняя женщина попалась на удочку целителя-мощенника, когда нашла объявление в Интернете и решила позвонить по нему. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина сразу предложил дистанционное лечение, убедив, что многолетний стаж позволяет ему проводить сеансы по телефону.

Стоимость одного сеанса он оценил в 70 000 рублей. По условиям, после каждого сеанса женщина должнм была перечислять целителю деньги на банковскую карту, что она аккуратно и выполняла. 10 раз. Набрав номер в очередной раз, женщина поняла, что ее разводят, ведь телефон абонента был выключен. К тому моменту несчастная лишилась уже 700 000 рублей. И обратилась в полицию. В данный момент полицейские организовали доследственную проверку, выясняют, на кого был зарегистрирован номер телефона, кому принадлежит банковская карта.