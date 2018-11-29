Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-29T13:55:04+03:00

Подъемники в Красноярской краевой глазной клинике заменят уже в следующем году

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Губернатор региона Александр Усс пообещал заменить подъемники в Красноярской краевой глазной клинике, сообщили в пресс-службе правительства. Ремонт назначен на следующий год. На замену лифтов бюджет края выделит 10 миллионов рублей. Обещание Усс дал после того, как к нему на личном приеме обратились возмущенные пациенты. Люди с нарушениями зрения рассказали, что большая часть лифтов в глазном центре не работает. Отметим, что из 5 подъемников на протяжении последних четырех лет работает только два.

- Десять миллионов рублей будут направлены на замену лифтов в офтальмологической больнице. Будем наводить там порядок, - пообещал Александр Усс.

Кроме того, на личном приеме губернатор пообещал жителям Маганска отремонтировать 13 из 25 километров дороги Маганск - Березовка. Это также случится в будущем году.