2018-11-29T13:55:04+03:00
Политика

Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска

Подъемники в Красноярской краевой глазной клинике заменят уже в следующем году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства краяФото: пресс-служба правительства края
Изменить размер текста:

Губернатор региона Александр Усс пообещал заменить подъемники в Красноярской краевой глазной клинике, сообщили в пресс-службе правительства. Ремонт назначен на следующий год. На замену лифтов бюджет края выделит 10 миллионов рублей. Обещание Усс дал после того, как к нему на личном приеме обратились возмущенные пациенты. Люди с нарушениями зрения рассказали, что большая часть лифтов в глазном центре не работает. Отметим, что из 5 подъемников на протяжении последних четырех лет работает только два.

- Десять миллионов рублей будут направлены на замену лифтов в офтальмологической больнице. Будем наводить там порядок, - пообещал Александр Усс.

Кроме того, на личном приеме губернатор пообещал жителям Маганска отремонтировать 13 из 25 километров дороги Маганск - Березовка. Это также случится в будущем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска
Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды
Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону
На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска
Красноярск остался без главного архитектора
МЧС: на Красноярский край надвигается шторм и морозы
Мужчина, вырубивший в заказнике леса на 48 миллионов рублей, сдался полиции
Житель Канска перевел телефонной мошеннице более полумиллиона рублей
Любовь до гроба: жительница Красноярска со второй попытки расправилась с мужем
В Красноярске дизайнер пытается спасти от вырубки старые сосны у СФУ
Женщину, пытавшуюся украсть новорожденного в перинатальном центре, объявили в розыск
Около половины заведений общепита в Красноярском крае оказались убыточными
В Красноярске в разных частях города видят пропавшую 7 лет назад женщину
В Красноярске по дороге в аэропорт построят два виадука за 173 миллиона рублей
В Красноярске представили новую систему оплаты проезда в автобусах
В Красноярске крышку с головы ребенка пришлось снимать спасателям
В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков
Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска
ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске
В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады
На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок
В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья
«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске
В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку