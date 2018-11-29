2018-11-29T13:30:40+03:00
Политика

На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска

Наиболее интересные продвиженческие проекты в дальнейшем могут получить финансовую поддержку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

В Красноярске прошел городской форум, на котором широко обсуждали проекты по развитию города. Речь шла о всестороннем продвижении и позиционировании Красноярска, как культурного и исторического центра. Кроме того эксперты обсудили и вопрос, почему проекты бизнеса чаще всего намного успешнее государственных. И надо отметить, ге обошлось без корректной критики в адрес чиновников. Спикеры считают, что кончный результат у бизнеса направлен на потребителя (логично, ведь от него зависит доход бизнесмена), а у чиновника - на отчетность.

Многие делились опытом своих проектов. Например, директор спортивного агентства «Красмарафон» Сергей Мясников рассказал, что его начинание по душе людям, потому что при проведении марафона учтены многие нюансы: разрабатываются и выставляются интересные фотолокации, заказывается красивая сувенирная продукция, награды и прочее. Конечно, людям интересно. Кстати, наиболее интересные продвиженческие проекты в дальнейшем могут получить финансовую поддержку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
250 рождественских лавок откроются на первой Рождественской ярмарке Красноярска
Красноярские дорожники приготовили технику к капризам погоды
Жительница Норильска отдала лже-целителю 700 000 рублей за курс лечения по телефону
Край выделит 10 миллионов рублей на новые лифты в глазном центре Красноярска
Красноярск остался без главного архитектора
МЧС: на Красноярский край надвигается шторм и морозы
Мужчина, вырубивший в заказнике леса на 48 миллионов рублей, сдался полиции
Житель Канска перевел телефонной мошеннице более полумиллиона рублей
Любовь до гроба: жительница Красноярска со второй попытки расправилась с мужем
В Красноярске дизайнер пытается спасти от вырубки старые сосны у СФУ
Женщину, пытавшуюся украсть новорожденного в перинатальном центре, объявили в розыск
Около половины заведений общепита в Красноярском крае оказались убыточными
В Красноярске в разных частях города видят пропавшую 7 лет назад женщину
В Красноярске по дороге в аэропорт построят два виадука за 173 миллиона рублей
В Красноярске представили новую систему оплаты проезда в автобусах
В Красноярске крышку с головы ребенка пришлось снимать спасателям
В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков
Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска
ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске
В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады
На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок
В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья
«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске
В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку