На городском форуме обсудили проекты развития Красноярска

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-29T13:30:40+03:00

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В Красноярске прошел городской форум, на котором широко обсуждали проекты по развитию города. Речь шла о всестороннем продвижении и позиционировании Красноярска, как культурного и исторического центра. Кроме того эксперты обсудили и вопрос, почему проекты бизнеса чаще всего намного успешнее государственных. И надо отметить, ге обошлось без корректной критики в адрес чиновников. Спикеры считают, что кончный результат у бизнеса направлен на потребителя (логично, ведь от него зависит доход бизнесмена), а у чиновника - на отчетность.

Многие делились опытом своих проектов. Например, директор спортивного агентства «Красмарафон» Сергей Мясников рассказал, что его начинание по душе людям, потому что при проведении марафона учтены многие нюансы: разрабатываются и выставляются интересные фотолокации, заказывается красивая сувенирная продукция, награды и прочее. Конечно, людям интересно. Кстати, наиболее интересные продвиженческие проекты в дальнейшем могут получить финансовую поддержку.