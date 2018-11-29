2018-11-29T12:43:40+03:00
Политика

Красноярск остался без главного архитектора

Все претенденты на пост провалили собеседование в мэрии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Когда вопрос решится - неизвестноКогда вопрос решится - неизвестноФото: Мария ЛЕНЦ
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Место главного архитектора Красноярска остается вакантным. Не один из претендентов на должность, которые участвовали в объявленном мэрией конкурсе, не устроил власти города. Напомним, что в обязанности главного архитектора (он же - замглавы управления архитектуры) входит подготовка конкурсов на разработку архитектурных концепций, согласование эскизов зданий, паспорта фасадов. Кроме того, специалист должен взять на себя ответственность за архитектурную политику города. За все про все обещают от 61 до 91 тысяч рублей.

Однако, по итогам конкурсного отбора, соотвествующей кандидатуры не нашлось. Напомним, что до 2016 года главным архитектором Красноярска являлся Андрей Марков, ушедший с поста по собственному желанию. С 8 октября этого года управление архитектуры возглавляет Максим Волков. Пока неизвестно, будет ли объявлен новый конкурс и когда.

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