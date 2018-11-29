Мужчина, вырубивший в заказнике леса на 48 миллионов рублей, сдался полиции

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-29T11:55:22+03:00

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34-летний житель Красноярского края в январе этого года решился на небывалый по наглости шаг. Предприниматель в январе этого года заключил договор с лесничеством Емельяновского района на валку старого леса, рубку сучьев и вершин сваленных деревьев в заказнике краевого значения Михайловского участкового лесничества. На вместо того, чтобы выполнить «косметические» мероприятия, просто срубил на участке в заказнике лес. Полностью. Сумма ущерба составила 48 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679939" frameborder="0"></iframe> Вырубил леса на 48 миллионов рублей и сдался полиции.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Обвинение мужчине предъявили заочно, потому что он, почувствовав, что запахло жареным, сбежал. Объявили его в федеральный розыск в начале лета и завели уголовное дело. А недавно он сам пришел сдаваться в полицию.

- В настоящее время злоумышленник решением суда арестован на 2 месяца, - сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.