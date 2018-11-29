Житель Канска перевел телефонной мошеннице более полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-29T11:09:53+03:00

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- Здравствуйте, я ошибочно преревела вам на счет 300 тысяч рублей, верните, пожалуйста, - в голосе незнакомки, позвонившей однажды вечером на телефон 66-летнего жителя Канска, слышалась паника. Мужчина, что называется, «купился» и перевел деньги на указанные ей реквизиты. Недавно он продал дом, так что деньги были.

Спустя пару дней незнакомка вновь позвонила, заявив, что денег так и нет, и попросила сделать повторный перевод. Житель Канска вновь попался. Только после этого пенсионер понял, что дважды клюнул на выдуманный сценарий мошенницы. Вероятно, что женщина изначально знала, что на счете у него деньги имеются.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.