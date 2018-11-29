2018-11-29T10:34:50+03:00
Происшествия

Любовь до гроба: жительница Красноярска со второй попытки расправилась с мужем

Женщину уже судили за попытку прикончить бывшего
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Краевой СК завел уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) на 55-летнюю жительницу Красноярска. Женщина жестоко расправилась с бывшим мужем. Причем, по данным следователей, ранее она уже предпринимала попытку убить его и даже была судима. Известно, что бывшие супруги жили вместе в доме на Кольцевой: развелись еще в 2003 году, но разъехаться не смогли - условия не позволяли. При этом и жить в одной квартире им было очень тяжело, правда, временами они вместе выпивали, но наладить отношения это не помогало.

- В 2011 году женщина пыталась лишить жизни своего экс- супруга, была судима по статье «Покушение на убийство», - говорят в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.

А утром 28 ноября, видимо, решила довести дело до конца. Ссора вышла по сущей мелочи, на бытовой почве. Женщина схватилась за нож и ткнула им в своего 54-летнего бывшего мужа. Убила наповал. Потом вынесла тело на лестницу, где его и нашли. В следствии говорят, что вину женщина признала полностью.

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