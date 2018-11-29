В Красноярске дизайнер пытается спасти от вырубки старые сосны у СФУ

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-29T10:05:40+03:00

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Красноярский дизайнер Владислав Гультяев решил необычным способом привлечь внимание к проблеме вырубки старых сосен у главного корпуса СФУ, сообщает 7 канал канал - Красноярск. Гуляев создал инсталляцию и обернул стволы деревьев картоном, на котором изображены дети, выстроившиеся в хоровод. По словам дизайнера, так он хочет спасти от вырубки 18 сосен, которые мешают проходящей через бор линии электропередач.

- Я, конечно, понимаю, что человека с бензопилой не остановят бумажные дети, но эти крохи способны повлиять на общественное мнение, а это уже весьма серьезный инструмент давления на различного рода лесорубов, - написал подписчикам в соцсети Владислав.

Более того, дизайнер призывает и других горожан, отстаивающих права леса на существование, присоединиться к акции. Можно самим изготовить такие бумажные «хороводы» и показать, что люди против повальной вырубки деревьев в разных частях города.