2018-11-29T09:45:01+03:00
Происшествия

Женщину, пытавшуюся украсть новорожденного в перинатальном центре, объявили в розыск

Если вы ее узнали, сообщите в полицию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщина, напавшая на маму с новорожденным в перинатальном центре Фото: полиция КрасноярскаЖенщина, напавшая на маму с новорожденным в перинатальном центре Фото: полиция Красноярска
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«Комсомольская правда» - Красноярск накануне сообщала о ЧП в перинатальном центре. Напомним, неизвестная женщина напала на роженицу, столкула ее с младенцем на руках с лестницы и пыталась украсть ребенка. Сегодня информацию подтвердили и правоохранители, и сотрудники перинатального центра. Более того, МУ МВД России «Красноярское» распространило фото нападавшей. Полиции нужна помощь красноярцев в установлении личности женщины. Вот что рассказали полицейские:

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленница, находясь в помещении медицинского учреждения, внезапно ударила в область затылка незнакомую ей женщину и скрылась».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали лицо нападавшей. Вот ее приметы: на вид около 30 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные сплетены в косу длиной ниже плеч. Была одета: пуховик синего цвета с капюшоном, свитер черного цвета с рисунком светлого цвета на груди, брюки черные, на голове шапка красного или бордового цвета.

Всмотритесь в лицо нападавшей, возможно, вы видели ее или узнаете на улице. Женщина может быть опасна и причастна к серьезному преступлению. Телефон полиции: 8(391) 227-19-35.

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