2018-11-29T09:24:11+03:00
Общество

Около половины заведений общепита в Красноярском крае оказались убыточными

Зарплаты в этой сфере тоже невысокие
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Около половины заведений общепита в Красноярске оказались убыточнымиОколо половины заведений общепита в Красноярске оказались убыточнымиФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские статистики привели данные по заведениям общепита. По их информации, около 40 процентов кафе, ресторанов и столовых в городе нерентабельны. В прошлом году, к слову, в крае насчитывалось 652 столовых и общественных закусочных, 1484 столовых в учебных заведениях и на предприятиях, рестораны, кафе и бары - отдельная категория, их в регионе 1541. Большой фронт работ, правда? Например, на доставке еды работает 5 667 человек. Получают, правда, немного - в среднем 15 459,1 рубля.

Инвесторы, кстати, непрочь вкладываться в общепит. В прошлом году вложили 59,7 миллиона рублей. При этом оборот организаций равен 7,48 миллиарда рублей. В организациях, которые обслуживают праздники и банкеты, работает 6 546 человек. Получают они несколько больше, чем в доставке - в среднем 25 080,6 рубля. Но и оборот у них побольше - 10,8 миллиарда рублей.

При этом часть заведений работае в убыток. Сумма прибыли, полученная за 2017 год, составила 258 миллионов рублей, а убыток - 355,3 миллиона рублей. Валовая прибыль - 2954,7 миллиона рублей, а расходы — 2 831,3 миллиона рублей.

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