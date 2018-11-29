В Красноярске в разных частях города видят пропавшую 7 лет назад женщину

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-29T09:01:56+03:00

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32-летняя Екатерина Аглиева пропала 7 лет назад: ушла из дома в поселке Березовка, и с тех пор родные о ней ничего не слышали. Зато многочисленные знакомые Кати регулярно видят ее в разных частях Красноярска. Однако на связь с семьей женщина не выходит. Накануне к поискам подключились волонтеры движения «Поиск пропавших детей - Красноярск». Они по всему городу расклеивают ориентировки на Катю.

Вот ее приметы: рост 172 сантиметра, волосы каштановые, глаза голубые. О пропавшей известно, что у нее есть маленькая дочь.Что стало причиной ухода из семьи - не сообщается.

Если вы видели Екатерину или знаете, где она находится, пожалуйста, сообщите волонтерам. Телефоны «горячей» линии: 8 -950- 9966066 ( волонтеры, круглосуточно); 8 (39175) 2-12-02 (полиция Березовки).

P.S. Катя, если вы видите это сообщение, свяжитесь с близкими. Что бы ни было - позвоните. Вас очень ждут.