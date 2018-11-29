В Красноярске по дороге в аэропорт построят два виадука за 173 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-29T08:25:10+03:00

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Два новых виадука по дороге в аэропорт собираются построить власти Красноярска. Надземные пешеходные переходы появятся в районе Творогово и Логового на трассе Р-255 «Сибирь». По данным официального портала госзакупок, конкурс на подготовку предпроектной и проектной документации уже объявлен.

Отметим, что сейчас на этих участках (800-й и 802-й километры) имеются обычные наземные дорожные зебры, цель - выстроить более безопасные. О виадуках пока известно немногое: они будут металлическими, с бетонным покрытием и удобным освещением. Цена виадуков - 173 миллиона рублей. Каждый проект обойдется еще в 17 миллионов.

Заказчиком работ выступает УПРДОР «Енисей». Сдать проекты нужно до 25 декабря 2019 года. Прием заявок от участников торгов уже окончен. Добавим, что по дороге к аэропорту уже имеются виадуки в районе Емельяново.