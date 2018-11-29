В Красноярске представили новую систему оплаты проезда в автобусах

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-29T07:51:34+03:00

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Власти Красноярска представили новую систему оплаты проезда в автобусах. Идея в том, что за определенную сумму, рассчитанную на ограниченный временной промежуток, можно будет пользоваться пересадками, маршрутами и любыми видами транспорта. Подробнее об этом рассказал замглавы города Алексей Давыдов. По его словам, система гораздо удобнее ныне действующей.

- За единую оплату получится перемещаться гораздо быстрее, - считает Давыдов. - Появится возможность не обращать внимание на пересадки и вид транспорта.

Правда, пока ни о суммах, ни о сроке внедрения новой системы оплаты в мэрии не сообщают. Добавим, что речь о модернизации системы общественного транспорта в части проезда идет давно. К 2021 году городские маршруты Красноярска обещали перевести на электронный режим расчета.