2018-11-29T07:51:34+03:00
Общество

В Красноярске представили новую систему оплаты проезда в автобусах

За фиксированную сумму пассажиры смогут пользоваться пересадками и любыми видами транспорта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Систему оплаты модернизируютСистему оплаты модернизируютФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска представили новую систему оплаты проезда в автобусах. Идея в том, что за определенную сумму, рассчитанную на ограниченный временной промежуток, можно будет пользоваться пересадками, маршрутами и любыми видами транспорта. Подробнее об этом рассказал замглавы города Алексей Давыдов. По его словам, система гораздо удобнее ныне действующей.

- За единую оплату получится перемещаться гораздо быстрее, - считает Давыдов. - Появится возможность не обращать внимание на пересадки и вид транспорта.

Правда, пока ни о суммах, ни о сроке внедрения новой системы оплаты в мэрии не сообщают. Добавим, что речь о модернизации системы общественного транспорта в части проезда идет давно. К 2021 году городские маршруты Красноярска обещали перевести на электронный режим расчета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Любовь до гроба: жительница Красноярска со второй попытки расправилась с мужем
В Красноярске дизайнер пытается спасти от вырубки старые сосны у СФУ
Женщину, пытавшуюся украсть новорожденного в перинатальном центре, объявили в розыск
Около половины заведений общепита в Красноярском крае оказались убыточными
В Красноярске в разных частях города видят пропавшую 7 лет назад женщину
В Красноярске по дороге в аэропорт построят два виадука за 173 миллиона рублей
В Красноярске крышку с головы ребенка пришлось снимать спасателям
В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков
Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска
ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске
В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады
На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок
В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья
«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске
В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку